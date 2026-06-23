El CFP 26 de Cutral Co sortea productos realizados por alumnos para recaudar fondos

El valor del número es de 10 mil pesos y el sorteo se realizará el próximo 28 de julio.

El Centro de Formación Profesional N° 26 de Cutral Co lanzó una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la compra de materiales e insumos destinados a los distintos talleres que se dictan en la institución.

La iniciativa cuenta con importantes premios elaborados por estudiantes del propio establecimiento, poniendo en valor el trabajo práctico y los conocimientos adquiridos durante la formación. Entre los premios se destacan un chulengo con parrilla, brasero y atizador; un desayunador con dos banquetas; y un canasto de basura metálico.

El valor del número es de 10 mil pesos y el sorteo se realizará el próximo 28 de julio. La comunidad puede colaborar adquiriendo un número y, al mismo tiempo, apoyar el trabajo y el esfuerzo de los estudiantes que participaron en la fabricación de los premios.