Cutral Co será sede del primer encuentro provincial de psicólogos sociales

El encuentro será el día sábado en la escuela 102

La ciudad de Cutral Co recibirá este sábado 27 de junio el primer Congreso Provincial de Psicólogos Sociales de Neuquén. La actividad se desarrollará en las instalaciones de la Escuela 102, en el horario de 8:30 a 15:00.

El evento cuenta con 220 inscriptos provenientes de diversas localidades de la provincia, entre ellas San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Zapala, Villa La Angostura y Neuquén capital. La organización está a cargo de un equipo de profesionales de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Cutral Co.

Marco legal y profesional Este encuentro se realiza en el contexto del Día del Psicólogo Social, que se conmemora el 25 de junio, y tras la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura provincial el pasado 12 de mayo. Según informaron los organizadores, la iniciativa busca reconocer la formación académica de la carrera, que consta de cuatro años de estudio y 2600 horas cátedra.

Daniela Baigorri, integrante del equipo organizador, señaló que Cutral Co es la localidad con mayor número de psicólogos sociales trabajando en el territorio. Por su parte, la referente de la Secretaría de la Mujer, Carolina Alarcón, explicó que se busca la inserción de estos profesionales en el ámbito educativo para abordar temáticas de violencia y terapia grupal.

Cronograma de actividades La jornada del sábado se dividirá en dos instancias: una fase teórica inicial y una parte práctica posterior. Se contará con la participación de Diego Cáceres, profesional de Buenos Aires especialista en consumos problemáticos.

Como actividad previa, el viernes a las 18:00 se llevará a cabo un taller abierto en el Centro de Comercio de la ciudad, ubicado en la intersección de las calles Roca y Carlos H. Allí se tratarán metodologías de prevención y abordaje de problemáticas sociales locales.