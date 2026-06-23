Cutral Co: la sede barrial de Parque Oeste dejará de ceder el SUM

Explicaron que en reiteradas ocasiones el SUM fue devuelto en condiciones inadecuadas, registrándose roturas y deterioros

La Comisión Vecinal del barrio Parque Oeste informó que el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la sede barrial dejará de ser cedido para la realización de cumpleaños, baby showers, fiestas particulares y otros eventos de carácter privado o recreativo familiar.

La decisión fue comunicada a los vecinos de Cutral Co y responde, según explicaron desde la institución, a la necesidad de preservar un espacio comunitario destinado principalmente a actividades que beneficien al conjunto de la comunidad.

Señalaron que la sede barrial fue concebida para el desarrollo de talleres, capacitaciones, reuniones, conferencias y actividades culturales, deportivas, sociales e institucionales, y no como un salón de fiestas.

Además, explicaron que en reiteradas ocasiones el SUM fue devuelto en condiciones inadecuadas, registrándose roturas y deterioros en sillas, mesas y otros elementos de uso común. También se detectaron daños en las paredes por la utilización de cintas adhesivas y decoraciones, además de la pérdida de tazas, cubiertos, utensilios y otros bienes que forman parte del patrimonio de la sede.

Indicaron que muchas de las mejoras realizadas en el espacio fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto de vecinos, instituciones y el Municipio, y que, pese a las recomendaciones y condiciones establecidas para su uso, en numerosos casos estas no fueron respetadas.