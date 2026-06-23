Cutral Co: la estatua de Messi volvió a convocar por el triunfo de la selección argentina

Los dos goles del capitán del seleccionado argentino desataron los festejos.

El segundo partido que jugó el seleccionado argentino contra su par australiano volvió a convocar a muchos fanáticos que aprovecharon el sol de la tarde para disfrutar el partido en la estatua de Lio Messi, en Cutral Co.

Los dos goles del 10 del seleccionado que dirige Lionel Scaloni cuya autoría se la llevó el capitán argentino, fueron motivo de festejos con todo.

Las y los vecinos que se acercaron a observar el partido entre Argentina y Austria en la pantalla que el municipio dispuso al costado del monumento inaugurado la semana pasada, permitió seguir las instancias minuto a minuto.

Aunque la preocupación se apoderó en los primeros minutos ante el penal no concretado de Lio, el resultado final le dio rienda suelta a la celebración. Las banderas, vinchas, camisetas, pelucas y rostros con los colores de la albiceleste no faltaron.

Los bombos y redoblantes más las cornetas tampoco fueron escasos y al término del encuentro todo fue una fiesta. ¿Vos fuiste?. Estas son algunas de las fotografías registradas por el municipio cutralquense.