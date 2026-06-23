Cutral Co: invitan a reuniones de acompañamiento para pacientes y familiares oncológicos

En la sede del barrio Centro Sur

La sede del barrio Centro Sur de Cutral Co anunció la puesta en marcha de un espacio de acompañamiento destinado a pacientes oncológicos y sus familiares, con el objetivo de ofrecer contención emocional, escucha y acompañamiento durante el proceso de la enfermedad.

La propuesta se desarrollará todos los martes, en el horario de 15 a 16:30 horas, y estará orientada a generar un ámbito de encuentro donde los participantes puedan compartir experiencias, conversar y transitar juntos distintas etapas del tratamiento y recuperación.

Los encuentros se realizarán en Elordi 28. Para mayor información e inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 299 5717680 y 299 423-3148.