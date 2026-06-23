ATEN convocó a un paro y movilización en rechazo al proyecto de ley de GNL

ATEN anunció un paro y movilización para el miércoles 24, en coincidencia con el tratamiento del proyecto de ley de Gas Natural Licuado (GNL) en la Legislatura provincial.
Según difundió el gremio a través de un comunicado, la medida incluirá una concentración a las 10 de la mañana en el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén y posteriormente una marcha hacia la Legislatura. Además, informaron que desde las 8 horas partirán columnas desde la seccional ubicada en Islas Malvinas y Nogales, seccional de Cutral Co.
Desde la organización sindical señalaron que la protesta se realizará “en defensa de los recursos naturales de la provincia”, “de la soberanía” y “del futuro de Neuquén”.