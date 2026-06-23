Abre sus puertas el Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos en Cutral Co

En la sede barrial de Pueblo Nuevo

En el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co comenzó a funcionar el nuevo Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos, un espacio destinado a la atención, acompañamiento y contención integral de pacientes oncológicos y sus familias.

El dispositivo funciona en instalaciones ubicadas en Stankovski 50, junto al centro comunitario del barrio, y contará con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la medicina, enfermería, kinesiología, salud mental y trabajo social.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió el edificio y destacó la importancia de fortalecer la atención sanitaria local, especialmente en un contexto de creciente demanda en el sistema de salud. En la visita estuvo acompañado por autoridades del ámbito sanitario y municipal, entre ellos el director del hospital onal Cutral Co y Plaza Huincul, Gastón Zúñiga; el director de la Región Sanitaria Comarca Limay, Daniel Conti; las médicas especialistas en cuidados paliativos Ángeles Iglesias y Daira Brizuela; el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico; y la presidenta del barrio Pueblo Nuevo, Erica Matus.

En ese marco, el jefe comunal señaló la necesidad de ampliar la red de atención: “El hospital está muy demandado porque nuestra comunidad ha crecido mucho. Atender los cuidados paliativos es fundamental. Sabemos el sufrimiento que implica esta enfermedad y los viajes a Neuquén. Por eso estamos muy contentos de poner en funcionamiento este nuevo espacio para acompañar a los pacientes y sus familias”.

Para su puesta en marcha, el Municipio llevó adelante una remodelación integral del edificio, que incluyó la adaptación de sanitarios, mejoras en consultorios, instalación de gas, renovación de la iluminación y otras tareas de acondicionamiento.

El Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos funcionará de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Además, se habilitó un canal de comunicación para consultas e interconsultas fuera del horario de atención a través del WhatsApp 299 531-9149.