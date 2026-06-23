2° Tejetón y ropero solidario: el domingo es la cita en Cutral Co

Se convoca a quienes quieran donar ropa de abrigo o su tiempo para tejer.

Este domingo 28 de junio, desde las 15 hasta las 18 habrá espacio para el tejido y la solidaridad.

Desde Red Solidaria se informó que estarán en el barrio Parque Oeste, en la biblioteca María Tejeda de Lastra, situada en la calle Nahuel Huapi N° 110 de Cutral Co.

La oportunidad permitirá además colaborar con el perchero solidario a través de la donación de pulóveres, bufandas, gorros, camperas, abrigos y guantes.

Luego, quienes deseen tejer los cuadraditos para confeccionar las mantas o frazadas, también lo podrán hacer como es habitual en este tipo de encuentros.