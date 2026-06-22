Solicitan colaboración para localizar el DNI de un hombre hallado sin vida en Cutral Co

Familiares de Roberto Faustino Méndez solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su Documento Nacional de Identidad, luego de que el hombre fuera encontrado sin vida en su domicilio durante la madrugada del domingo en Cutral Co.
Según indicaron, la documentación es de suma importancia para poder realizar distintos trámites vinculados a la situación, por lo que apelaron a la solidaridad de los vecinos para intentar recuperarla.
Ante cualquier información sobre el paradero del DNI, pidieron comunicarse de manera privada o al teléfono 2995-295507.