Segundo homicidio en Neuquén capital en tres días, fue en el barrio Villa Ceferino

Un hombre de 31 años murió tras recibir un golpe en la vereda de su casa

Un hombre de 31 años murió tras recibir un golpe en la vereda de su casa. La agresión la habría provocado una mujer, de 29 años, con largo historial de consumo problemático.

La situación violenta ocurrió ayer domingo a las 20 h, aproximadamente, cuando policías de la comisaría Tercera tuvieron que intervenir porque una mujer agredía a un hombre y a su madre. Ella se retiró de la casa pero volvió a las pocas horas.

No trascendió qué relación tenía la agresora y el hombre, que a la postre, resultaría la víctima. Según informó el comisario Llaytuqueo detalló para Noticias 7, de canal 7 de Neuquén, que el hombre recibió un golpe muy fuerte con un objeto contundente y que se desvaneció. Fue trasladado al hospital y falleció horas más tarde.

Todavía queda por establecer si murió por el golpe o producto de la caída, pero la mujer sería imputada en las próximas horas.

Este es el segundo hecho de sangre, el primero ocurrió en el barrio Confluencia, el viernes por la noche. Allí murió un joven de 16 años. Los vecinos de ese barrio se reúnen hoy para analizar la situación de seguridad en el barrio con especial atención al consumo de crack.