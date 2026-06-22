Se viene la segunda jornada de la “Noche de las Mamos”

La localidad de Añelo tendrá participación a través del hospital local

El próximo miércoles 24 de junio se realizará en toda la provincia de Neuquén la segunda edición de “La Noche de las Mamos”, una jornada de atención extendida destinada a personas de entre 45 y 69 años, con el objetivo de fortalecer la detección temprana del cáncer de mama mediante el acceso a mamografías en horarios no habituales.

En este contexto, la localidad de Añelo tendrá participación a través del hospital local, ubicado en calle 2 y calle 20, que atenderá en el horario extendido de 18 a 23 horas, incorporándose a la red provincial de efectores que abrirán sus puertas durante la jornada.

También se suman otros puntos estratégicos del sistema de salud en la provincia. En la ciudad de Neuquén capital, se realizarán estudios en el Hospital Castro Rendón y en distintas clínicas privadas con horarios extendidos. En Centenario, el hospital local atenderá de 18 a 23 horas, al igual que en Villa La Angostura, donde el hospital también formará parte de la iniciativa. En tanto, en Junín de los Andes, el Centro Médico San José ofrecerá atención durante la jornada.