Proyecto GNL: Huincul reunió a empresarios locales para informar sobre la iniciativa energética

Las autoridades expusieron las características del GNL, su proceso de producción, usos y el marco normativo vigente

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, encabezó este lunes una reunión informativa junto a los diputados provinciales Yamila Hermosilla y Juan Sepúlveda, destinada a referentes de empresas, pymes y sectores productivos de la región, con el objetivo de brindar detalles sobre el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que se encuentra en tratamiento en la Legislatura neuquina.

El encuentro se desarrolló como un espacio de intercambio y presentación técnica sobre la iniciativa energética, considerada estratégica dentro del desarrollo productivo de la provincia del Neuquén. Durante la jornada, las autoridades expusieron las características del GNL, su proceso de producción, usos y el marco normativo vigente, además de su vinculación con el aprovechamiento de los recursos gasíferos de la región.

Asimismo, se abordaron los posibles impactos económicos del proyecto, con énfasis en la generación de empleo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del entramado de proveedores locales. En ese sentido, se destacó la importancia de que las pymes y empresas locales cuenten con información actualizada sobre las oportunidades que podría generar la iniciativa.

En el transcurso de la reunión también se evacuaron consultas de los asistentes, lo que permitió un intercambio directo entre funcionarios y el sector productivo, orientado a ampliar el conocimiento sobre los alcances del proyecto y su eventual impacto en la economía regional.

“Estos son tiempos de gobernanza y necesitamos trabajar de manera ordenada y en conjunto por una oportunidad histórica para Neuquén y para las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul”, expresó Larraza durante su intervención.

El proyecto de GNL continúa en análisis en el ámbito legislativo provincial, mientras distintos actores institucionales y productivos siguen de cerca su evolución, en el marco de las políticas de desarrollo energético impulsadas en la provincia.