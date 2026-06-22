Plaza Huincul: abrieron las inscripciones para el curso de Colorista

Cupo limitado

Se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición del curso de Formación Profesional en Colorista Capilar, una propuesta orientada a peluqueros y peluqueras que deseen perfeccionar sus conocimientos en técnicas de coloración y cuidado capilar.

Desde la organización informaron que el cupo será limitado a solo ocho participantes, con el objetivo de garantizar una formación más personalizada y práctica. Se llevará a cabo en el EPJA 12, de Plaza Huincul.

Entre los requisitos para acceder al curso se solicita ser peluquero/a y contar con conocimientos básicos en color. Además, deberán presentar fotocopia de DNI, acta de nacimiento, constancia de CUIT y certificado de buena salud.

La capacitación apunta a brindar herramientas técnicas y actualización profesional en uno de los rubros con mayor demanda dentro de la estética y peluquería.