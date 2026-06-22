Pasó la fecha 15 del Torneo Oficial de Lifune y así quedaron las posiciones

Alianza lidera pero solo con 3 puntos de diferencia

Finalizó la decimoquinta jornada del certamen de la Liga de Fútbol del Neuquén y la tabla de posiciones presenta a Alianza en el primer puesto con 33 unidades. El equipo puntero registra 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con una diferencia de gol de +23.

En la segunda ubicación se encuentra San Patricio con 30 puntos, los mismos que suma Petrolero Argentino. La paridad se rompe por la diferencia de gol, donde San Patricio cuenta con +19 frente a los +16 del equipo de Plaza Huincul. Ambos equipos han ganado 9 encuentros en lo que va del torneo.

La zona media de la clasificación tiene a Río Grande en el cuarto lugar con 23 puntos, seguido por Independiente con 22 y Unión Vecinal con 20 unidades. Por su parte, A.D. Centenario ocupa la séptima posición con 18 puntos tras registrar 5 triunfos en 15 presentaciones.

Es necesario señalar que Deportivo Rincón y Maronese tienen un partido pendiente. Rincón suma actualmente 17 puntos en 14 partidos, mientras que Maronese cosecha 16 unidades en la misma cantidad de encuentros disputados.

En el cierre de la tabla, Don Bosco y Pacífico igualan con 13 puntos, diferenciándose por el saldo de goles (-11 y -17 respectivamente). El último lugar lo ocupa Patagonia con 12 unidades, producto de 2 victorias, 6 empates y 7 derrotas.