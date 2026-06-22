Limpieza en Huincul: lunes y martes estarán en Soufal y Suyai

El operativo recorrerá de manera rotativa los distintos barrios de la ciudad, mientras que en turno tarde se realizarán tareas de limpieza de microbasurales y mantenimiento en sectores específicos.

Para colaborar, se solicita a los vecinos retirar residuos, embolsar materiales livianos y disponerlos sobre la vereda únicamente el día previo al recorrido programado para su sector.

Esta semana que se inicia el 22 de junio, se pide atención de los vecinos de estos barrios:

Lunes y Martes en barrios Soufal y Suyai

Miércoles en barrio 25 de Mayo

Jueves y Viernes en barrio Central

Sábado en barrio Uno

Además desde la subsecretaría de Servicios Públicos, a cargo de la coordinación general del cronograma, recuerda además que:

* La recolección domiciliaria se realiza todos los días.

* Los residuos reciclables pueden entregarse en el Centro de Municipal de Acondicionamiento y Transferencia.

* Los restos de poda y césped cuentan con un espacio específico de recepción en el Vivero Municipal para la elaboración de compost.

* Los escombros y materiales de rechazo deben trasladarse al Basurero Municipal.

Y que arrojar residuos en baldíos, canales, espacios públicos o lugares no habilitados constituye una infracción y puede derivar en sanciones. “La Municipalidad de Plaza Huincul recuerda que mantener limpia nuestra ciudad es una tarea de todos”, se dijo en un comunicado.