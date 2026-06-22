Habrá corte programado de energía en Cutral Co, este martes

En el barrio Peñi Trapum

Copelco informó que este martes 23 de junio se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de finalización del recambio de conductores convencionales.

El corte afectará el suministro entre las 10:00 y las 13:00 horas en el barrio Peñi Trapum, específicamente en el sector comprendido desde Zapala hasta Matorras y desde calle 9 de Julio hasta el zanjón colector de crecidas.

Desde la entidad indicaron que la interrupción alcanzará a usuarios singulares y a instalaciones de IVC amplificadores.