Fernández del gremio de empleados de comercio apoyó el proyecto GNL

Fernández mencionó el impacto que ese crecimiento tendrá en Cutral Co y Plaza Huincul, "donde el CEC cuenta con compañeros y compañeras que esperan contar con más trabajo" dijo

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, diputado provincial del MPN e integrante del triunvirato de la CGT Neuquén, Ramón Fernández, expresó su respaldo al proyecto de ley para promover el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL).

Fernández mencionó el impacto que ese crecimiento “tendrá en la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul, donde el CEC también cuenta con compañeros y compañeras que esperan contar con más trabajo”. “No podemos dejar pasar esta oportunidad”, agregó.

“Vaca Muerta ya demostró que puede transformar la matriz productiva de la provincia y del país. Ahora el GNL es la oportunidad de dar un salto más, de generar nuevos puestos de trabajo en un momento en que la provincia los necesita”, afirmó Fernández.

El legislador consideró que el desarrollo del GNL no solo fortalece a la industria petrolera, sino que tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía provincial: construcción, transporte, servicios y, en definitiva, el comercio local, que depende directamente de que haya actividad, salarios y consumo.

“Para el CEC es importante que exista un horizonte de más desarrollo de todos los sectores económicos, que impulse al comercio local y la contratación de más trabajadores”, señaló Fernández, quien además planteó la preocupación que existe en el sector por la caída del consumo. En ese punto, y como dirigente también de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), en contacto permanente con todo el país, remarcó la diferencia que existe en Neuquén en comparación con otras provincias, donde la crisis es mucho más profunda.

En ese sentido, Fernández recordó el respaldo que dio en su momento el ex secretario general mercantil Sergio Rodríguez al desarrollo de Vaca Muerta. En 2013, Rodríguez era diputado provincial cuando se trató el acuerdo YPF-Chevron, y entonces sostuvo: “Lo hago desde el convencimiento personal de que estamos haciendo lo correcto, porque si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo esta tarde aquí, en seis meses no habría plata para pagar los sueldos de los estatales”.

Para finalizar, Ramón Fernández remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta y el respaldo al proyecto de GNL deben ir de la mano de políticas que protejan el salario y el empleo en todos los sectores de la economía provincial.