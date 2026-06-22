Cutral Co: una persona debió rescatada al desatarse un incendio

Un automóvil y una vivienda quedaron totalmente quemados

Esta madrugada, se registró un incendio y como consecuencia una persona debió ser restacada de un monoambiente al desatarse un incendio de un automóvil. Fue derivado al hospital en la ambulancia del SIEN para su atención.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co se informó que a las 4:10 un llamado telefónico alertó sobre el incendio de un vehículo. Una dotación fue rápidamente hasta la calle Perniseck al 1.200 que corroboró el hecho.

Una vez en el lugar comprobaron que las llamas ya habían avanzado hasta un monoambiente y a una vivienda de la planta alta.

Los voluntarios trabajaron para rescatar a una persona del monoambiente. De inmediato se convocó a otra dotación de refuerzo. Una ambulancia del SIEN fue convocada para asistir a la persona y trasladarla hasta el hospital de Complejidad Media de Cutral Co.

Mientras tanto, una hora después de labor, se logró la extinción total del fuego. Como consecuencia del incendio el vehículo y la vivienda en el primer piso quedaron con destrucción total, mientras que el monoambiente tuvo daños parciales.