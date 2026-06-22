Cutral Co: trabajadores municipales tendrán retiro anticipado

Es por el partido de la selección argentina

La municipalidad de Cutral Co emitió el decreto N° 1608/2026, el cual autoriza al personal municipal a finalizar su jornada laboral de manera anticipada este lunes 22 de junio a las 13:30 horas. La disposición se fundamenta en la participación de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El objetivo de la medida es facilitar que los agentes municipales sigan el encuentro deportivo. Para ello, se organizó una transmisión en vivo que comenzará a las 13:30 horas en el sector donde se ubica el Monumento a Lionel Messi, en el cruce de la Ruta 22 y la calle Manuel Savio.

Desde el municipio se extendió la invitación a los vecinos para asistir a la proyección en dicho espacio público.

Finalmente, la normativa aclara que el retiro no incluye al personal asignado a guardias activas o pasivas, ni a aquellos que cumplen servicios esenciales, con el fin de mantener la operatividad de las áreas básicas de la comunidad.