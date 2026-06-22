Cutral Co: cambiarán envases de cervezas secuestrados por leche en polvo

La medida se concretará el miércoles 24 de junio de 2026.

Desde el Juzgado de Faltas de Cutral Co, se dio a conocer la resolución N° 5 de este año que dispone el intercambio de envases que fueron decomisados por leche en polvo. Hay envases en cajones y botellas sin las cajas.

La medida fue dispuesta por la jueza Ana Stempin y se adoptó como una manera de volver al mercado legal los envases de vidrio.

Para hacer el intercambio de leche en polvo marca Purísima entera por 800 gramos por 24 envases, los comerciantes deben reunir determinados requisitos.

Pueden acercar los comercios que cuenten con habilitación comercial vigente, permiso para venta de bebidas alcohólicas, que no hayan sido sancionados por infracciones relacionadas a la venta de alcohol. Además que tengan el libre deuda de faltas para la adquisición de los envases.

El intercambio se hará el dia miércoles 24 de junio desde las 8:30 horas a las 12.30 horas por orden de llegada en el Juzgado Municipal de Faltas, situado en calle Chubut 953 de la ciudad de Cutral Co.

Las cajas de leche obtenidas en el intercambio se remitirán a la secretaria de Desarrollo Social.

Desde el mismo juzgado se informó que en los decomisos hechos se cuenta con 46 cajones que contienen 12 envases de cerveza cada uno y 38 envases sin cajón (depositados en la subsecretaría de Comercio y Bromatologia).

Y con 20 cajones que contienen doce envases de cerveza cada uno y 71 envases de cerveza sin cajón (depositados en el Juzgado Municipal de Faltas).

