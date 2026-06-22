Copelco cerrará antes las cajas por el partido de la selección argentina

Desde la cooperativa Copelco se informó que habrá horario especial este lunes 21 en los sectores de atención al asociado y cajas.
Se indicó tanto esas dos áreas tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul atenderán hasta las 12.
“Esta medida tiene como objetivo brindar a nuestro personal la posibilidad de acompañar y disfrutar el partido de la Selección Argentina”, se informó desde la cooperativa.
Luego agradecieron la comprensión y colaboración. Mientras que por otras consultas se indicó que se pueden comunicar a través de los canales habituales.