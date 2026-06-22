Con una gran convocatoria, se celebró el Día del Skate en Parque Oeste

Se desarrollaron distintas competencias y desafíos

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Día del Skate en el Polideportivo Parque Oeste de Cutral Co, donde niños, adolescentes y jóvenes compartieron una tarde marcada por el deporte.

Durante la jornada se desarrollaron distintas competencias y desafíos, entre ellos Game of Skate, círculo de empujones, ollie más largo y más alto y Best Trick, con entrega de medallas y premios para los participantes destacados.

La actividad fue organizada por la Escuela de Skate del Barrio Parque Oeste junto al Club Cultural y Deportivo Municipales de Cutral Co, y reunió a skaters de nuestra ciudad, Zapala y San Carlos de Bariloche, en una propuesta recreativa y deportiva abierta a todas las edades.