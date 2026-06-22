Cómo estará el clima este lunes en Cutral Co y Plaza Huincul

Se espera que las marcas térmicas desciendan hasta - 5° bajo cero.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para este lunes una jornada con descenso marcado de la mínima.

La temperatura máxima esperada será de 9° Centígrados y la mínima de 5° bajo cero hacia la noche.

El viento se presentará del sudoeste a 26 kilómetros con ráfagas de 31 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 21 kilómetros con ráfagas de 24.

El cielo estará parcialmente nublado en el día y para la noche estará mayormente despejado.

Para el martes, la máxima estimada en los 9° Centígrados y la mínima de 3°.