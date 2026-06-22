Alianza cayó frente a Independiente y los escoltas recetaron distancia

El Gallo perdió 2 a 1 pero sigue siendo lidre en solitario

El equipo de Cutral Co no tuvo un buen partodo frente a Independiente en La Chacra y perdió por 2 a 1 frente.

Independiente se puso en ventaja con el gol de penal de Vergara a los 32 minutos de primer tiempo. Alianza lo empató a los 4 minutos del complemento con gol de Joaquín Rikemberg.

Sobre el final Martin en Independiente puso el 2 a 1 final luego de una gran jugada del Rojo.

Alianza sigue siendo lider pero con solo 3 puntos de diferencia de sus perseguidores San Patricio y Petrolero Argentino