Cutral Co invita a vivir el partido de la Selección en el Monumento a Messi

Este lunes, la comunidad de Cutral Co se reunirá para acompañar a la Selección Argentina en una nueva presentación. La convocatoria está prevista a partir de las 13:30 horas en el Monumento a Lionel Messi, ubicado en la intersección de Ruta 22 y calle Manuel Savio.
El encuentro propone compartir la transmisión en vivo del partido entre Argentina y Austria, en un espacio abierto donde vecinos y vecinas podrán reunirse para alentar al conjunto nacional.
La iniciativa invita a los asistentes a concurrir con la camiseta y la bandera argentina, en un clima de acompañamiento y celebración deportiva, reforzando el sentido de pertenencia en torno a la Selección.