Presentarán un libro y un documental para recordar los 30 años de la Pueblada en Huincul

Hoy, sábado 20 de junio se cumplen 30 años de la primera manifestación social en Cutral Co y Plaza Huincul. En este contexto y con uno de los hitos históricos más trascendentes de la comarca petrolera habrá actividades en Plaza Huincul.
Se presentará un documental “Cuando el pueblo decidió su destino”, una producción que rcupera testimonios, imágenes y momentos que marcaron la vida de las dos ciudades.
El momento servirá también para presentar el libro “La Pueblada”, del autor Víctor Troncoso, una obra que reconstruye aquellos acontecimientos que demostraron la fuerza de una comunidad unida en defensa de sus derechos y su futuro.
Todo se desarrollará en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, en el barrio Uno de Plaza Huincul, a partir de las 17.