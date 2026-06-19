Tecpetrol reunió a más de 100 voluntarios para realizar mejoras en la EPET N°3, de Neuquén

Realizaron tareas de pintura, jardinería, limpieza, colocación de mobiliario y montaje de un bicicletero.

Tecpetrol llevó adelante la primera edición de “Voluntarios en Acción” en la Cuenca Neuquina, una iniciativa que reunió a más de 100 colaboradores, familiares, estudiantes, docentes, egresados y becarios para realizar mejoras en la EPET N°3 de la ciudad de Neuquén.

La actividad se desarrolló el sábado 13 de junio y tuvo como principal objetivo recuperar y poner en valor el patio interno de la institución, un espacio utilizado diariamente por los estudiantes para actividades recreativas y pedagógicas.

Durante la jornada, los voluntarios realizaron tareas de pintura, jardinería, limpieza, colocación de mobiliario y montaje de un bicicletero. Además, alumnos de la escuela participaron en la instalación de un sistema de riego automático, aplicando conocimientos adquiridos durante su formación técnica.

Desde Tecpetrol destacaron que la propuesta busca fortalecer los vínculos entre la comunidad educativa, las familias y los colaboradores de la empresa, promoviendo acciones con impacto concreto y duradero en las instituciones.

La compañía mantiene desde hace años una estrecha relación con la EPET N°3 a través de programas educativos orientados al fortalecimiento de la educación técnica, entre ellos Gen Técnico Roberto Rocca, GenEra Neuquén y TecnoAventura.

Autoridades de la escuela valoraron el trabajo realizado y resaltaron la importancia de recuperar espacios de encuentro y recreación para los estudiantes. Asimismo, destacaron la continuidad de las acciones conjuntas con la empresa en beneficio de la formación técnica de los jóvenes.

La iniciativa dejó como resultado no solo mejoras edilicias, sino también el fortalecimiento del compromiso compartido entre la comunidad educativa y el sector privado para acompañar el desarrollo de las futuras generaciones.