Plaza Huincul: Ardió una casa, una persona debió ser asistida y murieron dos mascotas

Las pérdidas en la casa fueron casi totales.

Esta madrugada se registró un pedido de ayuda a la Central N° 17 de los bomberos de Plaza Huincul porque se había desatado un incendio generalizado de una casa.

Un habitante de la casa tuvo que recibir atención médica y las dos mascotas que inhalaron humo, no lograron sobrevivir. Las pérdidas fueron muy importantes.

Según se infomó desde el cuartel huinculense, el siniestro ocurrió a las 3:20 de este viernes, en la calle Salta N° 882 del barrio Otaño.

Un móvil con tres bomberos se desplazaron hasta el lugar y el segundo fue con dos uniformados que acompañaron con el apoyo hídrico.

Las llamas estaban generalizadas y los voluntarios debieron trabajar de manera ardua para controlar y extinguir el fuego. Sin embargo, fue necesario requerir la presencia de otro móvil más, en apoyo a los dos que ya estaban en el lugar con tres bomberos más y el equipo de respiración autónoma de respaldo -ERA- para trabajar.

Junto a los bomberos estaba la Policía y se solicitó una ambulancia para que pudiera asistir a una de las personas que estaba en el interior de la casa. Dos mascotas no lograron ser rescatadas y fallecieron por la inhalación del humo, a pesar de los esfuerzos que hicieron los bomberos voluntarios.

Se indicó desde el cuartel que ninguno de los voluntarios fue afectado en la tarea de intervención. (Foto: gentileza Bomberos Voluntarios de Huincul)