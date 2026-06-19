Llega el viernes y éste es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.
La temperatura máxima esperada es de 12° Centígrados y la mínima de 6° hacia la noche.
El viento se presentará del noroeste a 14 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros en el día; para la noche rotará al oeste a 44 kilómetros con ráfagas de 67 kilómetros en la hora.
El cielo estará cubierto en el día y en la noche.
Para el sábado, se despejará en el día y para la noche estará parcialmente nublado. La temperatura máxima de 11° y la mínima de 1° bajo cero.