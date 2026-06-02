Cutral Co: Se incendió un auto en el barrio Unión

Las pedidas en el vehículo fueron totales

Durante la madrugada de hoy, bomberos voluntarios intervinieron para sofocar el incendio de un automóvil en la ciudad. El reporte oficial indica que el aviso fue dado por vecinos de la zona aproximadamente a las 3:15 horas.

El siniestro se localizó en la esquina de las calles Antártida Argentina y Perito Moreno. Al lugar asistió una dotación integrada por tres voluntarios, quienes trabajaron sobre un Toyota Corolla blanco.

Al momento del arribo del personal, el fuego se encontraba propagado por toda la unidad. Los daños materiales resultaron en pérdidas totales para el propietario del rodado. Las tareas de extinción y enfriamiento demandaron un tiempo de 40 minutos, tras lo cual la dotación regresó al cuartel.