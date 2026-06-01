Empieza junio y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

El comienzo del mes en el que también se iniciará el invierno (el próximo 21) encuentra a la comara petrolera con una densa niebla e inestabilidad.
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una temperatura máxima de 10° Centígrados y la mínima también de 10° hacia la noche.
El viento se presentará del este a 19 kilómetros con ráfagas de 30 kilómetros en el día; para la noche rotará al cuadrante noreste a 15 kilómetros con ráfagas que se incrementarán a los 33 kilómetros.
En cuanto al cielo se mantendrá inestable en el día y hacia la noche se cubrirá.
Para el martes, la máxima será de 15° y la mínima de 10° Centígrados.