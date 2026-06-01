Cutral Co suma fechas para castraciones gratuitas

Turno mañana y tarde

La Municipalidad de Cutral Co continúa desarrollando la campaña gratuita de esterilización para perros y gatos mediante el Quirófano Móvil en el barrio Daniel Sáez, ubicado en Avenida Carlos H. Rodríguez 1151.

Desde el área de Zoonosis informaron que los turnos para la atención de la mañana se entregan de manera presencial en el lugar, mientras que ya se encuentran disponibles los turnos para el servicio de esterilización en horario de tarde durante el mes de junio.

Las jornadas de castración se realizarán los días 1, 8, 16, 22 y 29 de junio. Los vecinos interesados en acceder al servicio deberán solicitar turno previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 299 6846219.