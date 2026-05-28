Alianza: Comenzó la obra anunciada hace unas semanas atras

Se demolió toda la estructura existente

Luego de mucho tiempo de espera y una modificación en los planos originales del proyecto, en la tarde de hoy comenzó la demolición del albergue ubicado en la esquina de Eguinoa y Tierra del Fuego.

Los trabajos previos a la demolición comenzaron con el estudio de suelo que obligó a modificar la idea principal anunciada en campaña por el intendente de Cutral Co. Luego, el club tuvo que esperar a que Camizzi reubicara la conceccion de gas existente para no dejar sin el servicio a la parte que quedó sin demoler.

En la tarde de hoy, comenzaron los trabajos de demolción con la excabadora que demolió la estructura existente en el lugar. Los excombros fueron retirados con una retroexcabadora y un camión. Seguidamente se realizó el cerramiento del lugar para que los trabajadores comiencen con la construcción del nuevo espacio