Villagra lidera el Rally del Petróleo, lo siguen Baldoni y Cancio

La prueba 6 no se pudo finalizar por falta de seguridad, ya que el público comenzó a movilizarse. Es una mala señal que empaña la posibilidad de que el rally regrese

Finalizó la primera jornada neta de carrera en el Rally del Petróleo y los Dinosaurios y Federico Villagra se quedó con la clasificación general y la RC2 tras una dura prueba.

Villagra se quedó con dos pruebas especiales, Miguel Baldoni con tres mientras que Alejandro Cancio se quedó con la última, que se suspendió porque tras el paso de los vehículos de la RC2 el público comenzó a desplazarse en la prueba 6 (conocida como Los Piletones) y no había condiciones de seguridad. Incluso en la primera pasada hubo una demora en la largada porque había público mal ubicado, ya que los espectadores se volcaron masivamente a este tramo.

En definitiva, Villagra se quedó con el primer lugar por solo 2 segundos sobre Baldoni mientras que Cancio quedó a 10 seg

Nico González, el talentoso piloto neuquino finalizó muy bien la etapa, primero en la categoría RCMR con un minuto de ventaja sobre Montoro.

Los locales tuvieron serios inconvenientes en la jornada, no pudieron finalizar con normalidad Orellana, Bustos, Angeloni y Tieri. Si clasificó Cairone. En tanto que Matías Ávila tuvo numerosos problemas en su vehículo pero entró sexto en la categoría RC5. Y Roberto Raimondi llegó segundo en la RC4.