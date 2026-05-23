Robaron un celular en Loncopué y los demoraron en Cutral Co

Dos personas resultaron demoradas en el episodio. El ilícito fue en Loncopué.

Un rápido operativo cerrojo permitió a la Policía interceptar en Cutral Co a un vehículo involucrado en el robo de un teléfono celular ocurrido en Loncopué.

Como resultado del procedimiento, dos personas fueron demoradas y se secuestró el elemento sustraído junto al automóvil en el que se movilizaban.

El hecho se registró este viernes alrededor de las 14:30, cuando personal del COP Zapala alertó a efectivos de la Dirección Seguridad de la Comarca sobre la sustracción de un teléfono celular a un playero de una estación de servicio de Loncopué.

Según la información aportada, el presunto autor se desplazaba en un Peugeot 307 azul y había sido detectado por cámaras LPR circulando por Ruta Nacional 22 en dirección a Cutral Co.

Ante esta situación, se desplegó un operativo cerrojo coordinado con personal del Data Center y móviles policiales de la zona.

Minutos más tarde, efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron el vehículo detenido en un semáforo sobre Ruta 22 y José Hernández, logrando interceptarlo e identificar a sus ocupantes.

Los demorados fueron identificados como un hombre y una mujer, ambos de 32 años. Durante la identificación los uniformados hallaron un teléfono Samsung A14 negro con funda verde, cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima del robo.

Ante ello, se procedió al secuestro del celular y del vehículo, mientras que ambas personas fueron trasladadas para las actuaciones judiciales correspondientes y quedaron a disposición de la Comisaría 14°.