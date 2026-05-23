Plaza Huincul: acompañarán a personas con consumos problemáticos

La iniciativa es a partir del convenio firmado entre el municipio y la asociación Pervivencia.

Desde la municipalidad de Plaza Huincul se indicó que fue firmado un convenio de colaboración y asistencia con la Asociación Civil Pervivencia.

Esta institución está especializada en el tratamiento y acompañamiento de personas con consumos problemáticos y adicciones.

El acuerdo, impulsado por la gestión del intendente Claudio Larraza junto a la secretaría de Gobierno y la subsecretaría de Desarrollo Social de la municipalidad de Plaza Huincul, permitirá brindar asistencia integral a vecinos y vecinas de la ciudad que atraviesen situaciones vinculadas a consumos problemáticos, fortaleciendo el acceso a tratamientos y espacios de contención profesional.

A través de este convenio, el municipio otorgará becas destinadas al acompañamiento terapéutico de personas derivadas por distintas áreas municipales y casos que son intervenidos por el Estado municipal, garantizando acceso a tratamientos ambulatorios y residenciales con seguimiento profesional interdisciplinario.

“Trabajamos por la construcción de un Estado presente, principalmente en sectores y casos vulnerables donde se requieren acciones y abordajes integrales”, destacó el jefe comunal, al tiempo que reconoció que “Pervivencia es una institución que lleva años trabajando, asistiendo y acompañando a familias de la Comarca, por eso su acompañamiento en casos sensibles como lo es la rehabilitación de consumos problemáticos es clave”.

La propuesta contempla abordajes individuales, grupales y familiares, además de actividades de contención y prevención orientadas a promover la reinserción social y el acompañamiento comunitario.

Desde la municipalidad de Plaza Huincul se destaca la importancia de continuar articulando políticas públicas junto a instituciones especializadas, fortaleciendo un Estado presente que acompaña a las personas y familias que atraviesan situaciones complejas vinculadas a las adicciones y la salud mental.