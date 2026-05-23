En la Colonia 2 de Abril tienen una sede más amplia para las actividades

La sede barrial tiene ahora un Salón de Usos Múltiples -SUM-

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió la ampliación de la sede vecinal del barrio Colonia 2 de Abril, una obra destinada a fortalecer las actividades sociales, culturales y deportivas de la comunidad.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y el presidente del barrio, Raúl Troncoso.

Durante la visita, Rioseco destacó que el nuevo espacio permitirá desarrollar distintas propuestas para los vecinos y además adelantó avances en las obras de infraestructura del sector.

“Este zoom será para diversas actividades sociales, culturales y deportivas. También estamos avanzando con las obras de gas; estamos en la tercera etapa y estimamos alcanzar entre el 70% y el 80% de cobertura del barrio”, dijo.

Además explicó que comenzarán las conexiones domiciliarias para familias de menores recursos, incluyendo no solo la conexión externa sino también toda la instalación interna de gas en las viviendas. Asimismo, confirmó que continúan los trabajos de cloacas para completar la infraestructura básica del barrio.

Por su parte, Torrico detalló: “Es un salón de usos múltiples de 85 metros cuadrados, construido con mampostería de ladrillo y techo de chapa. También se amplió la cocina, se refaccionó el baño, se realizó pintura general y se instaló un biodigestor”.

Finalmente, Troncoso expresó la satisfacción de los vecinos por la concreción del proyecto. “Estamos muy felices. Los vecinos están todos contentos. Es un salón amplio donde podremos realizar muchas actividades, desde clases de gimnasia hasta ferias”.