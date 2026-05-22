Habrá feria de artesanos en museo Carmen Funes, de Plaza Huincul

El sábado y domingo

Este fin de semana se realizará una nueva edición de la Feria de Artesanos, una propuesta destinada a promover el arte, la creatividad y los emprendimientos regionales en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La actividad tendrá lugar el sábado 23 y domingo 24, en el museo Carmen Funes, en el horario de 10:00 a 17:30 horas. Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer distintos stands de artesanos y emprendedores locales, donde se exhibirán y comercializarán productos elaborados de manera artesanal. Entrada libre y gratuita.