Cancio disfrutó y se quedó con el mejor tiempo en el shakedown

Entre los locales fue excelente el tiempo de Lautaro Angeloni en el puesto 26, Diego Orellana, que quedó en el puesto 29.

La prueba clasificatoria para establecer el orden de largada se corrió esta tarde de viernes en el autódromo de Cutral Co y quedó para Alejandro Cancio.

En segundo lugar quedó Miguel Baldoni, tercero fue Diego Miceli, Leandro Bonnin y Federico Villagra completaron los primeros lugares.

Entre los locales fue excelente el tiempo de Lautaro Angeloni en el puesto 26, Diego Orellana, que quedó en el puesto 29, y después apareció Rojas en el 33, Ávila en el 37, Tieri en el 38, Bustos en el 43 y Cairone en el 48.

El público acompañó, hubo mucha vigilancia sobre los caminos, con drones de la organización y presencia de la policía provincial. Se interrumpió el paso dos veces porque había personas mal ubicadas. A cuidar el rally quedarse en los lugares permitidos

Te dejamos las fotos y videos de esta primera jornada