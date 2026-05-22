Cancio disfrutó y se quedó con el mejor tiempo en el shakedown

La prueba clasificatoria para establecer el orden de largada se corrió esta tarde de viernes en el autódromo de Cutral Co y quedó para Alejandro Cancio.
En segundo lugar quedó Miguel Baldoni, tercero fue Diego Miceli, Leandro Bonnin y Federico Villagra completaron los primeros lugares.
Entre los locales fue excelente el tiempo de Lautaro Angeloni en el puesto 26, Diego Orellana, que quedó en el puesto 29, y después apareció Rojas en el 33, Ávila en el 37, Tieri en el 38, Bustos en el 43 y Cairone en el 48.
El público acompañó, hubo mucha vigilancia sobre los caminos, con drones de la organización y presencia de la policía provincial. Se interrumpió el paso dos veces porque había personas mal ubicadas. A cuidar el rally quedarse en los lugares permitidos
Te dejamos las fotos y videos de esta primera jornada