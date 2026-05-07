Plaza Huincul fue sede del 15° Torneo Regional de Kenpo IAKS

El torneo se disputó en el Club Plaza

Durante el pasado fin de semana, las instalaciones del Club Plaza albergaron el 15° Torneo Regional de Kenpo IAKS – Legacy.

El evento contó con la participación de diversas escuelas y competidores que se trasladaron desde distintos puntos de la provincia.

La competencia integró a delegaciones provenientes de Plaza Huincul, Cutral Co, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Neuquén, Centenario y Cipolletti. Según la información disponible, el certamen se desarrolló como una jornada de competencia y encuentro deportivo para los atletas de la región.