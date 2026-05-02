Cutral Co: chocaron en Godoy y Eguinoa

Solo se produjeron daños materiales, sin personas lesionadas

Un incidente vial se produjo esta tarde en la esquina de las calles troncales Eguinoa y Eduvina Godoy, a pocos metros del supermercado La Anónima.

Según la información de testigos circunstanciales, fue entre un Ford Ka que circulaba por Eguinoa de norte a sur y una camioneta Kangoo que iba por Eduvina Godoy, de este a oeste.

Al llegar a la intersección se produjo el impacto, que generó solamente daños materiales menores. Las personas involucradas no tuvieron que ser asistidas y cada conductor siguió con su vehículo.