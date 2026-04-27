Qué dice el pronóstico para este comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Inicia la semana y desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que habrá temperatura baja el lunes, pero volverá a subir a lo largo de los días.
La temperatura máxima para hoy está estimada en 11° y la mínima descenderá a los 2° bajo cero. El cielo estará cubierto en el día y para la noche estará parcialmente nublado.
En cuanto al viento, estará del sudoeste a 12 kilómetros en la hora con ráfagas de 18 kilómetros en el día. Para la noche, rotará al oeste, con velocidad constante de 14 kilómetros.
Para el martes, habrá incremento de la máxima a 19° Centígrados y la mínima de 8°.