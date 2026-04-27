Claudio Daniel Cares

Necrológica QEPD

“La comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 89 acompaña con profundo pesar a nuestra estudiante de sala de 5 años del turno tarde y a su familia ante la irreparable pérdida de su padre, Claudio Daniel Cares”.

“Nos unimos en este difícil momento, brindando nuestro cariño, respeto y acompañamiento a sus seres queridos”.