Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para este jueves una con cielo despejado en el día.
La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima se ubicará en los 8°, según lo indicado.
El viento se presentará del oeste durante el día a 14 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche rotará al sudoeste con una velocidad constante de 15 kilómetros y ráfagas de la misma intensidad.
El cielo despejado en el día y para la noche se cubrirá. Para el viernes, la temperatura máxima será de 17° y la mínima de 8°.