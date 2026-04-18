Más de 60 vecinos pudieron hacer su trámite de DNI en el Registro Civil Móvil

Esta última semana el Registro Civil Móvil se instaló en Cutral Co una jornada y en Plaza Huincul otra jornada.
Según la información publicada por la dirección de Registro Civil en sus redes sociales, fueron 64 personas las que realizaron trámites, tanto de DNI, como de pasaporte.
La cantidad de trámites es importante pero quedaron turnos sin otorgar, ya que son 50 turnos por día y en este caso no se alcanzaron a cubrir.
Luego de la región Comarca Petrolera, el registro civil móvil se fue a San Patricio del Chañar.