Registran a una ambulancia haciendo compras en Carrefour y aclaran que no es de Cutral Co

A través de un video que difundió FM Fuego en sus redes sociales quedó registrado el momento en el que una persona utiliza una ambulancia para subir una compra en el mayorista de Plaza Huincul.
Ello suscitó una reacción negativa en la población ante la sospecha de que pertenecía al hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul pero se aclaró que no es un vehículo de esta área.
En un comunicado de prensa, la dirección del hospital se expresó que “según lo informado por el Jefe del Sector Automotores, el vehículo mencionado no pertenece al parque automotor del hospital Zonal Cutral Co Plaza Huincul. Asimismo, se deja constancia que la persona que conducía dicho rodado no forma parte del personal de choferes de esta institución”.
Y agregó que “en este sentido, resulta importante llevar tranquilidad y respaldar el accionar de los trabajadores del área, quienes cumplen sus funciones de manera responsable, y bajo las normativas vigentes”.