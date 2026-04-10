Rally Regional: Confirmados los inscriptos para la segunda fecha en General Roca

Con participación de corredores de la comarca

La Asociación Volantes de General Roca difundió la lista de participantes para la carrera que se realizará los días 11 y 12 de abril.

Entre los anotados para esta jornada del campeonato, se encuentran varios representantes de la comarca petrolera distribuidos en diferentes categorías.

Por la ciudad de Cutral Co, los binomios confirmados son:

Claudio Bustos – Matias Pojer : Clase A6, con un Ford Fiesta.

: Clase A6, con un Ford Fiesta. Jeremias Tieri – Daniel Rubio : Clase A6, con un Ford Fiesta.

: Clase A6, con un Ford Fiesta. Marcelo Martinez – Marcelo Martinez: Clase N2, con un Nissan March.

En representación de Plaza Huincul, los inscriptos son:

Luis Cairone – Gabriel Aburto : Clase A6, con un Chevrolet Corsa.

: Clase A6, con un Chevrolet Corsa. Carlos Bajeneta – Agustin Bajeneta: Clase N1, con un Ford Ka.

La competencia tendrá su centro de actividades en General Roca y contará con la fiscalización de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo.