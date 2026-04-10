Rally Regional: Confirmados los inscriptos para la segunda fecha en General Roca

La Asociación Volantes de General Roca difundió la lista de participantes para la carrera que se realizará los días 11 y 12 de abril.
Entre los anotados para esta jornada del campeonato, se encuentran varios representantes de la comarca petrolera distribuidos en diferentes categorías.
Por la ciudad de Cutral Co, los binomios confirmados son:
- Claudio Bustos – Matias Pojer: Clase A6, con un Ford Fiesta.
- Jeremias Tieri – Daniel Rubio: Clase A6, con un Ford Fiesta.
- Marcelo Martinez – Marcelo Martinez: Clase N2, con un Nissan March.
En representación de Plaza Huincul, los inscriptos son:
- Luis Cairone – Gabriel Aburto: Clase A6, con un Chevrolet Corsa.
- Carlos Bajeneta – Agustin Bajeneta: Clase N1, con un Ford Ka.
La competencia tendrá su centro de actividades en General Roca y contará con la fiscalización de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo.