Plaza Huincul realizó la 3° edición de la Expo de Ciencia y Tecnología

Se concretó hoy la 3° edición de la Expo de Ciencia y Tecnología en el SAF de la Epet N° 10 de Plaza Huincul.
La actividad, organizada por la subsecretaría de Industria y Tecnología de la municipalidad de Plaza Huincul, se presenta como un espacio de intercambio, aprendizaje e innovación, donde se exhiben proyectos desarrollados a lo largo del año por estudiantes.
De este modo, se fomenta la creatividad, el pensamiento científico y el trabajo colaborativo.
Esta vez, la actividad contó con la participación de diversas instituciones educativas, organizaciones y proyectos. Entre los participantes, estuvieron:
-Colegio Tecnológico UTN
-Club de Robótica ANIDE, junto a la Subsecretaría de Capacitación
-Club de Robótica UTN
-Equipos invitados de Villa La Angostura
-Pehuen Sat – UNCo, con su proyecto espacial
-CPEM N° 58, con su estación meteorológica
-IFD N°14
-EPET N° 10, con su proyecto “Synapse”
-Dirección municipal de Juventud, con propuestas vinculadas a tecnología y gaming
-Fundación GEN, con iniciativas de innovación y desarrollo sustentable.