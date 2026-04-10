Plaza Huincul realizó la 3° edición de la Expo de Ciencia y Tecnología

Se desarrolló en el SAF de la EPET N° 10 y el intendente Claudio Larraza participó de la propuesta.

Se concretó hoy la 3° edición de la Expo de Ciencia y Tecnología en el SAF de la Epet N° 10 de Plaza Huincul.

La actividad, organizada por la subsecretaría de Industria y Tecnología de la municipalidad de Plaza Huincul, se presenta como un espacio de intercambio, aprendizaje e innovación, donde se exhiben proyectos desarrollados a lo largo del año por estudiantes.

De este modo, se fomenta la creatividad, el pensamiento científico y el trabajo colaborativo.

Esta vez, la actividad contó con la participación de diversas instituciones educativas, organizaciones y proyectos. Entre los participantes, estuvieron:

-Colegio Tecnológico UTN

-Club de Robótica ANIDE, junto a la Subsecretaría de Capacitación

-Club de Robótica UTN

-Equipos invitados de Villa La Angostura

-Pehuen Sat – UNCo, con su proyecto espacial

-CPEM N° 58, con su estación meteorológica

-IFD N°14

-EPET N° 10, con su proyecto “Synapse”

-Dirección municipal de Juventud, con propuestas vinculadas a tecnología y gaming

-Fundación GEN, con iniciativas de innovación y desarrollo sustentable.