Plaza Huincul convocó a elecciones para 12 barriadas

El decreto fijó la fecha para el 12 de julio de 2026.

Se conoció hoy la convocatoria a los comicios barriales en Plaza Huincul. El llamado está encuadrado en el decreto N° 614 y la ordenanza N° 614 de este año y la norma N° 1.520 con las modificatorias.

El llamado es para doce barriadas y se estableció que será el próximo 12 de julio, en el horario de 8 a 18. Según la barriada se fijó además el lugar donde las vecinas y vecinos podrán emitir su sufragio.

En barrio Norte será en la sede vecinal; en el Uno, en su misma sede; en Central y Soufal también; al igual que en Suyai. En el caso de Marcelo Berbel como no tienen edificio propio se hará en la de Suyai.

Para el caso de Universitario y de Altos del Sur, las y los vecinos deberán concurrir al nuevo edificio de la escuela primaria Nº 22 (situado en Altos del Sur).

En 25 de Mayo; Mosconi; Centenario y Otaño, en sus respectivas sedes. Desde el municipio se invitó a los pobladores habilitados a participar activamente de este proceso democrático, y fortalecer la vida institucional de cada barrio.