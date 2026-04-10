La Peña Boquense realizó su campaña de donación de sangre número 26

Una campaña que se realiaza hace varios años

La Peña Boquense de Cutral Co y Plaza Huincul concretó este 8 de abril una nueva jornada de donación de sangre. La actividad, que alcanzó su edición número 26, tuvo lugar en el Sanatorio Plaza Huincul y representó la primera colecta de este año para la institución.

Durante la jornada, los socios que se acercaron a donar recibieron un desayuno y un presente institucional. Desde la Comisión Directiva de la peña destacaron la constancia de estas campañas y agradecieron al personal del sanatorio por la atención brindada a los participantes.

Además de esta acción solidaria, la peña confirmó sus próximos pasos:

19 de mayo: Viaje a la Bombonera para presenciar un partido de la Copa Libertadores.

Viaje a la Bombonera para presenciar un partido de la Copa Libertadores. Campaña de invierno: Recolección de ropa de abrigo para personas necesitadas.

Quienes deseen colaborar con la colecta de ropa pueden acercar sus donaciones a la sede ubicada en Lago Lacar y Tromen (barrio Parque Oeste de Cutral Co), los martes y jueves en el horario de 19:00 a 21:00.